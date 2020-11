AUDIO - Canovi avvisa: "Se Gattuso riterrà di non poter far niente, allora andrà via..."

Il decano dei procuratori sportivi italiani Dario Canovi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento:

Che succede invece in casa Napoli? Duro il ko con il Milan e si è sfogato nel post-gara: "Quello che ha detto lo pensava. Certo qualche errorino lo abbia fatto anche lui. Ha messo da parte Demme, ma non so quanto sia giusto. L'anno scorso cambiava molto, era un equilibratore del gioco".

Sono a rischio Conte e Gattuso in caso di ko rispettivamente con il Real e con la Roma? "Se Conte non se n'è andato via lo scorso anno, lo dovranno mandare via a calci. Gattuso è il tipo che se ritiene di non poter far niente, se ne va. Se capisce che i giocatori non credono in quello che fa e dice, sono convinto che potrebbe fare una cosa del genere".