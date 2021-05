AUDIO - Cravero elogia Gattuso: "E' un top, se va in Champions ha fatto un capolavoro"

L'ex difensore Roberto Cravero, oggi commentatore tv, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, iniziando dalla salvezza del Torino: "Sono due anni che la situazione è così, mi auguro sia da lezione. Il mondo granata non merita questa sofferenza, spero dei miglioramenti".

Cosa salverebbe sul campo?

"Poco. Mandragora e Sanabria, che sono arrivati alla fine e hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra. Salvo l'impegno, che sicuramente c'è stato e forse la concentrazione visto che in certi momenti giocare non era facile".

Belotti lo vede ancora al Toro?

"Per firmare il contratto si deve essere d'accordo in due, ma a volte non ci si trova. Credo non guardi solo al lato economico, ma che chiederà pure garanzie tecniche. Se sarà ancora centravanti del Torino è perché gli hanno garantito una squadra che non lotti per la salvezza".

Di Nicola che ne sarà? Juric può essere il giusto successore?

"Guardo i punti e dico che secondo me Nicola ha meritato. Alla fine poi ha centrato il risultato, la cosa più importante. Non può pagare per Spezia e Milan, sennò dovresti confermarlo per quanto visto a Udine o Sassuolo: il lavoro va visto nella pienezza. Dai numeri merita la conferma, poi non so che scelte faranno".

C'è possibilità che l'ambiente possa ricucire con Cairo?

"Sì, i passi però devono arrivare da entrambi. Se Cairo farà una squadra che piace, l'ambiente la accetta. Il primo passo deve farlo il presidente".

Inzaghi farebbe bene a rimanere alla Lazio?

"Lasciarsi dopo una marcia trionfante, visto che in questi 5 anni ha fatto miracoli, potrebbe far bene a tutti e due, per trovare nuovi stimoli e riorganizzarsi. Per me Simone ha fatto il suo tempo a Roma, ma non con senso negativo. Ci ha fatto vedere che le sue squadre sanno divertire, ha fatto un capolavoro".

Si aspetta una Lazio ringiovanita?

"La domanda è legata all'allenatore: con Inzaghi credo che andrà avanti questo andazzo, con un altro magari potrebbe esserci la volontà di ringiovanire e di fare cambiamenti".

Gattuso che allenatore è?

"Per me è un top, mi piace la sua gestione: non ha paura di litigare e i suoi giocatori gli vogliono comunque bene. Se va in Champions ha fatto un capolavoro".