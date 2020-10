AUDIO - D'Agostino: "Gattuso e De Zerbi mi stanno colpendo! Inzaghi? Deve cambiare..."

L'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del campionato. Ecco le sue parole:

Dopo questo inizio di Serie A, quale il tecnico che l'ha delusa e chi l'ha sorpresa? "Giampaolo. Tutti si aspettavano una partenza diversa. Il Torino ha fatto bene con Ventura, con Mazzarri, mantenendo una certa identità di una squadra che lotta e lascia da parte lo spettacolo. Giampaolo è più accademico e ci vuole più tempo per assimilare certe idee. Ma il Torino non ti da tempo. Devi calarti subito nella cultura del club invece. Il Torino deve fare punti per prendere fiducia ma per ora è una delusione. De Zerbi e Gattuso mi stanno colpendo maggiormente invece".

Conte, Pirlo e Inzaghi. Come valutarli ora? "Per Inzaghi è arrivato il momento di cambiare. L'obiettivo rimane il quarto posto, almeno. Per me però deve misurarsi un una nuova realtà. O rifondi tutta la squadra o mandi via il tecnico. Pirlo? Doveva cominciare con un nuovo cammino dal basso e invece è partito subito dalla prima squadra. Sarà un'annata di transizione secondo me. Vedendo le prima partite, mi lascia perplesso. Conte? L'Inter ha steccato al derby ma lotterà per lo Scudetto".