AUDIO - Daino: “Questo Napoli è totale. C’è spirito di sacrificio ed è tutto merito di Spalletti"

Per parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Daniele Daino.

Il Napoli di Spalletti ha eguagliato il Napoli di Sarri. Questo Napoli si può avvicinare a quel gioco?

"I numeri si assomigliano, ma nell'interpretazione della partita il Napoli di oggi non è copia di quello di Sarri. Ci sono filosofie non paragonabili. Belle le otto vittorie consecutive ma il campionato è ancora lunghissimo. Questo Napoli è totale, quando deve fare sacrificio tutti lo fanno, vedo uno spirito di sacrificio straordinario e i meriti vanno a Spalletti, che in poco tempo ha costruito un gruppo solido. Anche chi è fuori sembra molto partecipe al progetto. Per dare una valutazione completa dobbiamo aspettare quando Spalletti avrà meno elementi importanti come Anguissa, Koulibaly o Osimhen".