AUDIO - Daino: "Un aspetto accomuna Gasperini e Gattuso. Il Napoli può vincere"

L'ex calciatore Daniele Daino ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, i temi di giornata.

Grande condizione fisica dell'Atalanta. La sorprende?

"Juve, Atalanta, Lazio e Inter si sono fatte trovare pronte. L'Inter ha sbagliato con il Sassuolo solo per i troppi cambi. Altrimenti ha dimostrato di avere subito una grande condizione. E' venuta fuori poi la qualità tecnica dei giocatori, nel momento in cui manca il passo pre-lockdown. Anche il Sassuolo si sta comportando molto bene".

Cosa accomuna Gasperini e Gattuso?

"Spostano le partite. Li accomuna il collettivo. Quando vedi giocare l'Atalanta, vedi che gioca da squadra, attacca e difende con tanti giocatori. Così il Napoli, che Gattuso è riuscito a plasmare a sua immagine. Nell'impostare le gare si assomigliano molto, soprattutto nel creare gruppo".

Il Napoli può fare il colpaccio a Bergamo?

"Il risultato è aperto, in primis perché stanno entrambe bene non solo fisicamente ma anche di testa. Soprattutto il Napoli, perché l'Atalanta ha continuato il suo percorso. Il Napoli ha ritrovato giocatori fondamentali come Koulibaly, Maksimovic, Insigne. Quest'ultimo sta giocando con grande umiltà. Attenzione, perché se il Napoli va in campo con l'atteggiamento giusto, può passare".