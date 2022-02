AUDIO - De Biasi: "Inter ancora davanti a tutti, per il Napoli meglio avere meno responsabilità"

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

L'Inter è ancora favorita per lo Scudetto?

"Sicuramente è un campionato avvincente: per me l'Inter in assoluto è la squadra più forte anche se mi piacciono molto Milan e Napoli e allo stesso tempo vedo una Juventus re-inserita. Non per vincere lo Scudetto, però, a meno di crolli. Con l'Atalanta comunque li ho visti bene, hanno preso un ragazzo davanti che ha forza e quantità, sa segnare tanti gol e toglie responsabilità a Morata e Dybala. Da veder giocare mi piace il Milan, Pioli sta facendo un gran lavoro".

Si parla poco del Napoli?

"Per loro è un bene, meno se ne parla meglio è. Spalletti sta facendo una gran stagione, in mano ha una buona squadra e il rientro degli africani darà una mano a gestire la situazione con il turnover. Li vedo subito dietro l'Inter, sullo stesso piano del Milan. Mi piacciono molto i Lobotka e gli Elmas, meno conosciuti ma di rendimento. Potranno dire la loro fino in fondo, se hanno meno responsabilità è anche meglio".