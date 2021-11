AUDIO - De Biasi: "Perdita di Osimhen importante, ma il Napoli può sopperire"

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Gasperini ha mai pronunciato la parola "Scudetto"?

"Non credo, ma penso che stia adoperando dei sinonimi molto vicini... L'Atalanta non ha l'assoluta necessità di vincere il campionato ma magari potrebbe sfruttarne il corso, e altre che vanno avanti in Champions. Ci sono però squadre più accreditate, che per me sono Napoli, Inter e Milan. E vediamo se la Juve rientra in corsa...".

Quanto mancherà Osimhen a Spalletti?

"Abbastanza. Come perdita è importante ma penso che possa sopperire coi calciatori che ha a disposizione: il Napoli gioca di squadra, anche con l'Inter l'ha fatto salvo poi subire il ritorno dei nerazzurri. Inzaghi ha giocatori di spessore che in Italia non hanno in tantissimi...".