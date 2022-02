AUDIO - De Canio: "L'atteggiamento di Osimhen ha ridato certezze al Napoli, porterà più carica con l’Inter"

L'allenatore Luigi De Canio è intervenuto in diretta su Tmw Radio per commentare i principali temi dopo il fine settimana: “Il derby è una partita che sfugge a ogni pronostico, l’Inter ha giocato come tante altre volte ma il Milan ha reagito e l’ha sorpresa. L’Inter rimane comunque la favorita, non viene sminuita. Il Napoli ha dato una risposta importante, senza tanti giocatori. Osimhen ha avuto un atteggiamento che ha riportato certezze, ora potranno sfidare l’Inter con ancora più carica”.

L’Inter fa vedere segni di flessione?

“Il girone di ritorno è sempre stato più duro, per tutti. Vincere diventa più difficile, anche per le squadre più forti come l’Inter. Perdere il derby ci può stare ma ho visto una buona Inter, un risultato non significa catastrofe”.

Serviva uno come Zakaria alla Juventus?

“Serviva Vlahovic! È tanta roba. Come gli attaccanti di qualità, sposta gli equilibri. Però la Juve, per fare la Juve, deve ancora fare qualcosa in difesa e a centrocampo. Gli ultimi due innesti però sono ottimi”.

Osimhen com'è?

"Tanta roba anche lui. Ora il Napoli ha di nuovo dei terminali davanti non indifferenti per i suoi obiettivi. Il gol di testa, con la maschera e dopo tutto quello che ha passato, è stato un bello spot".