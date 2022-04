AUDIO - De Paola: "Che sceneggiata di Dumfries. Il Napoli è la più completa tra quelle in vetta"

“Juventus-Inter? Trovo scandaloso arbitrare in questo modo e usare così il Var, che per me rimane un arricchimento totale

“Juventus-Inter? Trovo scandaloso arbitrare in questo modo e usare così il Var, che per me rimane un arricchimento totale”. Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento e il podcast completo.

Non le è piaciuto l’arbitraggio di Irrati?

“Dumfries è svenuto, poi improvvisamente si è rialzato. Queste sceneggiate devono finire, basta rigorini. A maggior ragione, se dai il primo penalty così all’Inter devi concedere anche il secondo alla Juventus sulla linea. E poi la ripetizione del rigore all’Inter è uno scandalo, così come è successo con la Salernitana. Basta con queste ripetizioni: viene penalizzata una squadra che è già penalizzata con il rigore. Un po’ come l’espulsione del portiere quando c’è rigore, una doppia sanzione che infatti è stata cancellata da tempo. È questione di buon senso, che ieri non ha avuto Irrati”.

Il Var così è utilizzato male?

“Per far cambiare idea all’arbitro deve esserci un errore madornale, altrimenti non deve accadere. Chi è in campo ha la misura e il peso dell’intervento che chi è dietro al monitor non potrà mai avere. Poi ti cascano le braccia quando nessuno dei due arbitri vede un contatto, infatti l’errore di Belotti è stato riconosciuto. Ma il Var non può intervenire per assegnare rigorini: bisogna rivedere la regola del mettere il piede davanti per ingannare l’arbitro. Mi appello anche al buon senso dei giocatori: basta simulazioni”.

L’Atalanta in campionato è in crisi. La Champions è lontana…

“Voglio pensare che si stia concentrando sull’Europa League e sul Lipsia. Gasperini non ha vinto ancora nulla, lo ribadisco. L’Atalanta si è presa tanti applausi, ma non ha raggiunto alcun successo, questo è fondamentale: nell’albo d’oro non entrano le qualificazioni in Champions. Senza trofei, a volte alcuni fenomeni geolocalizzati rimangono un puntino nella storia nel calcio e confinate nel cuore dei tifosi, penso anche al Foggia di Zeman”.

Il Napoli vince una gara fondamentale a Bergamo:

“Quando ha dovuto fare la parte del leone spesso il Napoli ha fallito quest’anno, con l’Atalanta invece no, è riuscita a utilizzare al meglio tutte le sue risorse. Tra le squadre in vetta, è la più completa”.