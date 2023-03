AUDIO - De Paola: "Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa, è meglio di City e Bayern!"

Il direttore Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Napoli con una percentuale di vittorie impressionante in stagione. Spalletti oggi è l'allenatore migliore d'Europa? "I numeri sono la conferma. Il Napoli ha messo sotto il Liverpool, ma in Europa ha fatto bella figura con tutti, non ha abiurato il proprio sistema di gioco con nessuno. Vedo il Napoli che pratica il gioco più bello d'Europa, che non vedo in City, Bayern, Real, che magari possono comunque ridimensionarti. Per ora godiamoci questo Napoli. Il cammino è prodigioso e il confronto con l'Europa che conta lo potremo vedere più avanti per sua fortuna".

Questo Napoli può aprire un ciclo? "La Juve vendette Zidane a 150 miliardi e permise alla Juve di ricostruire la squadra con altri campioni. Esiste un momento in cui una cessione importante ti può permettere altri acquisti che non abbassano la qualità della squadra. Il Napoli non può permettersi di vendere sempre i suoi campioni o non dà la possibilità di crescere e rimanere sempre a certi livelli".