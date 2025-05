Biasin ammette: “Ora cambia tutto, l’Inter metterà più titolari con la Lazio”

Fabizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, giornalista di fede interista, è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Non mi aspettavo la gara dell'Inter a Torino, pensavo ci fosse un calo fisiologico dopo Barcellona ma ha inciso anche l'entusiasmo. L'hanno vinta quasi comodamente e ora non sente la stanchezza.

Calendario uguale? Il Napoli ha Parma e Cagliari. La Lazio si gioca la Champions, il Como viene da 6 vittorie di fila. Se volete dire che sono calendari uguali, diciamolo, però non mi pare. Nelle ultime due poi l'Inter ha messo 9-10 giocatori non titolari, la priorità mi è parsa chiara. Ora però la situazione cambia, l’Inter cambierà l'atteggiamento, se prima pensavi di mettere tutti non titolari ora metti una formazione più competitiva.