AUDIO - Del Genio a Gattuso: "Questo calcio non sanno farlo, torni ad un gioco offensivo e di qualità!"

Nel corso della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la prova degli azzurri: "Il terzo gol concettualmente non si può prendere, bastava lanciare lungo e loro poi sarebbero ripartiti dalla porta e tenevano solo 10 secondi, invece abbiamo beccato la ripartenza, Manolas sbaglia ed entra male ma è un errore sotto pressione come sui primi due gol, ma Bakayoko invece dovrebbe spiegare perché non lancia e Gattuso deve spiegare perché lo schiera ancora dopo l'ennesimo errore.

Gattuso deve capire che questa squadra non sa gestire niente! Può produrre calcio di qualità, pensiamo solo agli esterni, Di Lorenzo, Ghoulam, poi Zielinski, Fabian, alti Insigne, Politano, poi rientrerà Lozano. Dobbiamo giocare un calcio di qualità, creando sempre palle gol, non sappiamo gestire! Neanche un 3-2 al 93' col pallone in mano, bisogna osare perché abbiamo le qualità tecniche per farlo! Abbiamo pareggiato col Sassuolo che non è quello di una volta, ce l'ha regalata e noi gliela abbiamo ridata! E' in condizione disastrose peggio di noi questo Sassuolo!"