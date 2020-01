AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Gira tutto storto, ma segnali importanti sul gioco per risalire"

"Incredibile!", è il commento di Carmine Martino in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli col commento tecnico di Paolo Del Genio: "Incredibile Ospina, beffa tremenda, seconda gara che rischiamo di perdere per errori dei portieri che erano stati perfetti quest'anno. Troppa fiducia per Ospina, Immobile era ormai vicino, mai tentare il dribbling ma lo sa anche lui meglio di me. Questa stagione è incredibile, non ci si crede! Era una gara minimo da pareggio, ma siamo sotto. E' ancora peggio dell'Inter, perché tatticamente la squadra ha fatto bene. Per noi una stagione assurda, a loro invece va tutto bene".

"Finisce qui, la lazio con tanta fortuna vince la decima di fila ma il Napoli nella ripresa meritava di passare in vantaggio", al triplice fischio finale il commento generale di Paolo Del Genio: "Prima o poi dovranno cambiare le cose, troppa fortuna agli avversari e tutto contro a noi, l'abbiamo visto anche stasera. Questa Lazio mi ricorda il Leicester, aveva tutti gli episodi a favore, se Inter e Juve mollano un po'... ma la fortuna non può durare tutto il girone di ritorno perché ha dei limiti. Il Napoli ha fatto un secondo tempo buono, palo di Zielinski, due parate del portiere su Insigne, ma va bene, non sarebbe stato uno scandalo lo 0-0, invece quest'anno gira tutto storto. Il Napoli ora è messo malissimo in classifica, ma i segnali ci sono sul piano del gioco, siamo alla pari di squadre avanti di 15-18 punti avanti, si deve fare un girone di ritorno con molti più punti".