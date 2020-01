AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Poco concreti davanti, tanti errori dietro. I problemi sono seri..."

Tanta delusione nella radiocronaca di Kiss Kiss Napoli per il ko interno contro l'Inter. "Incredibile, Di Lorenzo scivola e segna l'Inter, come successo col Parma!", il commento di Carmine Martino dopo la prima rete, perplesso anche per l'errore sotto porta di Insigne dopo il 2-0: "Insigne lì deve fare gol, aveva tutto lo specchio della porta davanti!". "Il Napoli non sta giocando male, arriva in tutti i modi dalle parti di Handanovic. Crea le occasioni, ma bisogna entrare con più giocatori in area. Se Insigne è così largo, altri devono inserirsi in area", l'analisi di Paolo Del Genio dopo il 2-1 e che al termine analizza più nel dettaglio la prestazione: "La squadra ha nella memoria il palleggio, ha discrete qualità, per questo sembra giochi bene, ma commette troppi errori in fase difensiva e non è concreta davanti. Così si perdono tante partite. Non sono cose che si risolvono così facilmente, non è il momento dei bilanci, manca un girone, ma consigliamo alla società ed al tecnico di non illudersi, non si mettono così facilmente alle spalle, non c'è la bacchetta magica di fronte a questi seri problemi. Molti giocatori non possono dare più ciò che hanno dato in passato".

Di seguito la sintesi della radiocronaca tratta da Youtube