AUDIO - Di Chiara: "A Napoli ambiente molto caldo, ma si è avanti nel progetto"

Alberto Di Chiara, ex calciatore, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di TMW Radio per commentare i temi del giorno.

TuttoNapoli.net

Alberto Di Chiara, ex calciatore, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di TMW Radio per commentare i temi del giorno.

Guardando tutti gli aspetti chi ha più prospettive tra Spalletti, Italiano e Sarri? "In questo momento il mondo del calcio è davvero strano. Le cose cambiano in pochissimo. Guardando la Fiorentina quest’anno sembrano essere state gettate le basi per il futuro. La viola però dal progetto sembra un po' indietro rispetto a Napoli e Lazio. Per queste due invece c’è un ambiente molto caldo. Ricordiamoci che per la Fiorentina è fondamentale riuscire a portare la viola in Europa".