AUDIO - Di Gennaro: "Anguissa puoi rimpiazzarlo, ma Osimhen è insostituibile"

Un commento sulla giornata di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, lo ha fatto l'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Juventus in Champions dopo due vittorie consecutive in campionato. Dove è cresciuta? "Due vittorie sono comunque importanti ma il test vero è domani contro una squadra che è leader. E' una squadra che ti costringe ad abbassarsi, dovrà giocare un po' come all'andata per cercare le ripartenze. A piccoli passi la Juve sta rivenendo su, anche se non credo possa reinserirsi nella lotta Scudetto, certo tutto è possibile, visto cosa sta accadendo al Napoli come infortuni. Con un Dybala al 100% la Juventus può crescere tantissimo".

Napoli, sarà più pesante la perdita di Osimhen o Anguissa? "Anguissa lo puoi sostituire, uno come Osimhen non ce l'hai. Petagna è da ultima mezz'ora per fisicità, Mertens è un altro tipo di giocatore. Un giocatore come Osimhen non lo sostituisci".