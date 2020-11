AUDIO - Di Gennaro: "Col Milan segnale preoccupante, se non velocizzi l'azione..."

Così a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha commentato l'ultima giornata di campionato:

Napoli ora criticato. E' stato ridimensionato dopo il ko con il Milan? "E' un segnale preoccupante. Con le grandi squadre manca il salto di qualità, nonostante la squadra sia migliorata. Il 4-2-3-1 è stato fatto per l'arrivo di Osimhen, che ti da profondità e forza fisica. Ma se non velocizzi l'azione in partita è difficile trovare spazi. Credo che il Napoli è da anni in alto e Gattuso è stato bravo a ricreare un'ambiente, inoltre quest'anno il mercato è stato importante. La sconfitta di ieri è stata pesante".