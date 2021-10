AUDIO - Di Gennaro: "Difficile recuperare Milan e Napoli. Occhio solo ad un aspetto”

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore tv e opinionista di TMW Radio, ha così parlato durante Stadio Aperto.

Cosa preoccupa più della Juventus?

"Il furore che non c'è più in questa squadra, oltre al gioco. Dybala sta rientrando, ma devono crescere i vari Arthur, Kulusevski... I vari McKennie, Ramsey e Rabiot non hanno un passo da Juventus e sono scelte che per ora si pagano. Se rientra Arthur, il centrocampo deve essere con Locatelli e Bentancur".

La Juve è fuori dalla lotta Scudetto?

"Un mese fa, quando stavano rientrando, ho sempre parlato di vederli al massimo nei primi quattro. Ok il recupero di Allegri, ma era una Juventus diversa con altri giocatori. Per il primo posto per me non se la giocano, per il quarto sì".

Il distacco da Milan e Napoli è recuperabile?

"Il discorso della Juventus vale anche per altre squadre, penso alla Lazio e alla Roma. Dovessero arrivare quarti, comunque, i giallorossi avrebbero fatto un gran campionato. O ancora l'Atalanta, cui mancano effettivi. Milan e Napoli hanno dimostrato nella qualità del gioco e nell'esperienza il calcio migliore. Mai come quest'anno hanno la possibilità di centrare qualcosa di grande. Certo, per entrambe la Coppa d'Africa potrebbe essere un qualcosa che farà rivedere certi discorsi".