AUDIO - Di Gennaro: "Gol da annullare, c'è il fallo di Giroud! Ma il fuorigioco no..."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Che ne pensa del ko del Milan? "Sull'episodio posso dire che c'è il fallo di Giroud, perché altrimenti il fuorigioco non c'è e il protocollo va rivisto. Il Milan è un mese che non gioca più come prima per i noti problemi di formazione. Mancano sulla sinistra chi può saltare l'uomo. Kjaer è quello che ti mette a posto la difesa, poi manca la capacità di recupero della palla sulla trequarti. Ci sono giocatori che non hanno sostituti. Anche il Napoli ha giocatori fuori importanti, ma è stato importante ritrovare Anguissa".

Quanto pesa l'assenza di Calhanoglu al Milan? E deve guardarsi dietro ora? "Il Milan gli aveva fatto la sua offerta. Dopo il lockdown migliorò, ma poi ha fatto la sua scelta e anche il Milan, che ha puntato su Brahim Diaz. Ora fa molto bene all'Inter il turco. Il Milan per me farà un buon mercato e recuperando alcuni elementi deve guardare quelli davanti e non quelli dietro".