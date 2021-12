AUDIO - Di Marzio a Insigne: “Deve capire che ADL non vuole rinnovare"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Napoli, è Spalletti il segreto di questa squadra? Dove ha migliorato la squadra?

"Nell'aspetto mentale, psicologico. Non ha mai cercato alibi quando è mancata l'ossatura della squadra per colpa degli infortuni. Dal punto di vista tattico ha migliorato l'assetto con l'innesto di Anguissa, recuperando poi Fabian Ruiz. Ha insistito sul 4-2-3-1, migliorando anche il gioco in profondità di Osimhen. E poi alcuni giocatori che non ritenevo all'altezza del Napoli, vedo Rrahmani e Lobotka, si sono trasformati. Il primo ha fatto fuori anche uno come Manolas, che non si è neanche comportato bene col Napoli. Poi se vogliamo dirla tutta, a Milano ha vinto facendo di necessità virtù, sta riscoprendo Malcuit".

E non solo:

"Ha rivalutato Elmas al posto di Insigne, che ancora non ha capito, insieme al suo entourage, che il presidente De Laurentiis non lo vuole rinnovare. Gli unici errori di Spalletti sono avvenuti con alcuni cambi, vedi Sassuolo sul 2-0 e con l'Empoli".