AUDIO - Di Marzio: "Osimhen, che colpi! Sa giocare ed attacca pure sui 40 metri!"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gianni Di Marzio parlando del possibile nuovo attaccante del Napoli. Ecco le sue parole:

Osimhen vicino al Napoli:

"Sa giocare a calcio, attacca sui 30-40 metri, ha dei grandi colpi. Non so perché ancora non è stato attenzionato in Europa. Se dovesse prenderlo, fa benissimo il Napoli. 50 milioni troppi? Lo segnalai già diverso tempo fa. E' uno che ha grandi qualità ma ha bisogno di giocare. Spero solo che non sia stata pagata questa cifra".