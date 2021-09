AUDIO - Donati: "Napoli in grande fiducia. Va a mille all'ora e i risultati non sono casuali”

A commentare la Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Donati.

Come commenta la sua nuova avventura in panchina?

"San Benedetto è l'ideale. Mi piacciono le grandi piazze, con un tifo caldo. E' giusto che faccia la gavetta e se sarò bravo, verrò fuori anche da questa Serie".

Napoli, 4-0 all'Udinese. Che dice questo risultato?

"Che è in fiducia e crede nelle idee del tecnico. Ha grande entusiasmo, va a mille all'ora e i risultati non sono casuali. L'inizio è sempre importantissimo, credo che sia importante. Dice che sono sul pezzo e batterli non sarà facile. Spalletti? Ha trovato subito le parole giuste per far esprimere al meglio la propria squadra".

Una fotografia di queste prime quattro giornate?

"Io dico Inter, per come è strutturata è quella che è più in grado di andare oltre a un periodo negativo. Milan e Napoli sono ottime compagini, ma non so come possono reagire a certe situazioni".

E la Juventus? Che ne pensa?

"La vedo dura recuperare. Perdere un attaccante da 25-30 gol è dura. Quando veniva messo in dubbio Ronaldo non ci potevo credere. Se non segni è difficile che vinci. Non avere uno come lui è complicato. Mi sembra difficile che Morata e Dybala facciano 20 gol a testa, mentre con Ronaldo sai già quanti gol ti porta. Servirà trovare una chiave nuova per cercare di vincere".