AUDIO - Donati su Dybala: "Nell'Inter un fac-simile di Lautaro, lo vedrei bene al Napoli"

Ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Donati.

L'allenatore migliore quest'anno quale è stato?

"Il lavoro fatto da Pioli è incredibile. A livello di singoli credo che il Milan non sia il migliore ma il tecnico ha fatto un grande lavoro".

Quali i giocatori che Pioli ha fatto crescere di più?

"L'espressione massima è stata il gruppo, poi sono emersi dei singoli. E' indubbio che Tonali sia completamente diverso dallo scorso anno. Ha avuto la fortuna che il Milan lo ha aspettato, e non era scontato. Le qualità sono indubbie ed è venuto fuori alla grande. Merito suo e di chi ci ha creduto. E poi direi Tomori, Kalulu, ma anche Maignan".

Come vede il futuro di Dybala?

"L'impressione è che è un giocatore che se sente la fiducia è un fenomeno. La flessione è iniziata quando è stato messo in dubbio il suo potenziale. Si deve sentire importante e amato. La destinazione non importa, l'importante che lo facciano sentire il più forte. E lo rivedremo a grandi livelli. Non lo vedrei bene al Milan, nell'Inter sarebbe un fac-simile di Lautaro, lo vedrei bene sia al Napoli che alla Roma, dove può diventare un beniamino".