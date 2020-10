AUDIO - Ds Crotone: "Abbiamo aspettato Luperto per due mesi, devo ringraziare ADL e Giuntoli..."

Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Bernardeschi? Non è lo stesso che ho avuto qui a Crotone. Ho la mia idea: intanto fisicamente l'ho visto molto più potente e strutturato, ma secondo me deve giocare in una posizione laterale d'attacco a piede invertito in un 3-4-3 o in un 4-3-3. In quella posizione lì rende molto".

Perché in Italia non si vedono più le difese rocciose di un tempo? "In Italia non ci sono difensori. Per trovare un difensore mancino, poi... Luperto lo abbiamo aspettato per due mesi, e alla fine devo ringraziare De Laurentiis e Giuntoli che sono stati di parola. Ecco perché si prendono tanti gol, senza contare gli allenatori che giocano all'attacco: un tempo si diceva che i campionati si vincevano in difesa, e secondo me spesso è così. Si gioca a uomo in ogni zona del campo, e si cerca di avere superiorità numerica sulle fasce. Anche una difesa a tre come l'Atalanta porta avanti i difensori, e io conosco Gasperini, so come gioca. La mancanza dei difensori italiani forse sta anche nelle marcature a zona sugli angoli: si prendono troppi gol perché l'uomo viene perso in marcatura".