AUDIO - Ex dg FIGC: "Chissà che ADL non scelga il Bari e dica addio al Napoli"

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, è intervenuto a TMW Radio durante il programma Maracanà per commentare la promozione del Bari in Serie B: "Sono molto felice per questa promozione. Bari è una piazza importante e sono contentissimo che sta tornando dove merita. Oltre che dell’Italia sono tifoso fin da bambino del Bari. Sappiamo che dal 2024 non si possono avere due squadre con stessa proprietà, quindi la famiglia De Laurentiis dovrà decidere che cosa fare. Sicuramente Napoli è una piazza ormai importantissima ma sognare è gratis e si spera il Bari possa diventare lo stesso. Bisogna dare atto ai proprietari di aver investito e creato in maniera giusta. L’inizio non è stato dei migliori. Io sono stato uno di quelli che lo criticava, ma adesso gli vanno fatti solamente i complimenti. Bari è una piazza che ha avuto grandi calciatori, anche due campioni del mondo del 2006. Adesso la società ha bisogno di ricreare il settore giovanile e il centro sportivo per far crescere la squadra".