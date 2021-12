AUDIO - Ex direttore Tuttosport: "Il Napoli meritava di vincere, ma basta lamentarsi"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale del lunedì su TMW Radio. Di seguito il podcast completo, con un estratto del suo intervento.

L’Atalanta ha dato una prova di forza importante e il Napoli è sceso al terzo posto: “Il Napoli era senza 5 titolari che rappresentano l’anima della squadra. Nonostante ciò ha fatto una bellissima figura contro l’Atalanta, avrebbe meritato di vincere o almeno di pareggiare. Il presunto fallo di Zapata non c’è, basta lamentarsi. Servono programmazione, una strategia e un ambiente sereno per vincere, non serve invece appellarsi al Palazzo o lamentarsi per il trattamento che riceve il Napoli. Efficienza silenziosa: questa deve essere la mentalità”.