AUDIO - Frosinone, Angelozzi su Zerbin: "Nella rosa del Napoli può starci"

Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Zerbin ai microfoni di Tmw Radio.

TuttoNapoli.net

Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Zerbin ai microfoni di Tmw Radio: "E' pronto per il Napoli? Ha belle qualità: a primo impatto non ruba l'occhio ma ha forza e dinamismo, oltre a star migliorando tecnicamente. Un giocatore che in una rosa come quella del Napoli può starci".