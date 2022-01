AUDIO - Galante elogia Spalletti: “Concordo con Sabatini: è un genio. Tutti lo vorrebbero”

L'ex difensore Fabio Galante è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Come giudica il lavoro di Spalletti a Napoli?

"Ha tirato fuori le sue caratteristiche, caratteriali e carismatiche. Lo conosco bene e ha ragione Sabatini quando dice che è un genio: pochi come lui per preparazione delle partite e come incidono sui calciatori. Bravo perché anche con tanti assenti ha compattato il gruppo e tirato fuori il meglio, passando pure il turno in Europa League. Luciano non si discute come allenatore, tutti vorrebbero averlo".