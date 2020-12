AUDIO - Gianni Di Marzio: "Mi aspettavo un Napoli feroce, così non è stato. Manca Osimhen..."

A parlare delle milanesi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Napoli che si giocherà la qualificazione in EL all'ultima giornata. In Europa serve trovare ancora gli automatismi? "In campionato segna molto, ma la media si abbassa in Europa. Mi aspettavo un Napoli come Inter e Lazio, con quella ferocia che ho visto nell'ultimo turno di Champions. Mi aspettavo una squadra diversa, che all'andata aveva sottovalutato la squadra olandese. L'AZ ha dimostrato di essere squadra, oggi sono addirittura in testa in Olanda. Mi è sembrata una squadra leggerina il Napoli, soprattutto davanti. La mancanza di Osimhen si fa sentire, ma in generale non ho ancora visto un Napoli equilibrato".