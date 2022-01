AUDIO - Gianni Di Marzio: "Napoli enigmatico, ma al completo è una squadra forte"

Per parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gianni Di Marzio.

Napoli, pioggia di critiche a Spalletti. Che ne pensa?

"L'ambiente va gestito. La Fiorentina era affamata ieri, il Napoli invece no. Doveva saper gestire il vantaggio di un uomo e invece non ha saputo farlo. E' un Napoli enigmatico, non è possibile una gara come quella di ieri. Al completo per me è un'altra squadra, è forte".