AUDIO - Gianni Di Marzio su Insigne: "Perde il calcio italiano, è una sconfitta per tutti!"

L'ex allenatore ed osservatore Gianni Di Marzio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle notizie del giorno.

Caso Salernitana, forse sembra essere arrivata la fine:

"Lotito ha sempre fatto così in Lega, Gravina è sempre stato corretto ma stavolta ha adottato dei compromessi. Andava escluso immediatamente. Ora cosa può venire fuori? E' un campionato falsato".

Lukaku pentito di aver lasciato l'Inter:

"I giocatori sono tutti uguali. Adesso si trova male lì perché non lo fanno giocare e poi comincia a rimpiangere dov'era. Non ho pietà però per lui, doveva pensarci prima. Ha pensato al guadagno dopo essersi riabilitato in Italia".

Vlahovic via anche per una questione di soldi?

"Ha fatto la gavetta lui, per me in questo momento è il giovane migliore in Europa, come attaccante. Il problema ora sorge con Insigne, che ha fatto di tutto ed è stato portato a scadenza per non tenerlo. Gli hanno offerto tanto in Canada, così perde tanto il calcio italiano. E' una sconfitta per tutti noi".

Quale è stato il momento sportivo più significativo dell'anno?

"Non mi aspettavo che vincessimo l'Europeo. Andare a vincere con quella determinazione a Wembley non me l'aspettavo".