AUDIO - Giordano: "Milik sarebbe perfetto per il Milan, dà più garanzie di altri"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Milik per il Milan? Che ne pensa? "Sarebbe un acquisto che anche come età ci sta. Sarebbe perfetto, nell'immediato ti da più garanzie di altri. Se vuoi entrare solo nelle prima quattro e non pensi allo Scudetto, uno come Scamacca invece ci sta".