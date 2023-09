AUDIO - Sky, Marchetti: "Se Osimhen avesse segnato, Garcia sarebbe a -1 da Spalletti"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Deve scattare un campanello d’allarme in casa Napoli?

“Non so quando scatterà, di sicuro non ora. Tutti noi abbiamo forse troppa fretta, stampa e tifosi. Sono passate cinque giornate più una di Champions, se Osimhen avesse segnato quel rigore Garcia avrebbe avuto un punto in meno di Spalletti nonostante i 4 gol che mancano di Kvara. Sicuramente manca empatia con il gruppo, evidentemente si deve far conoscere. Ricordiamo che Spalletti ha vinto al secondo anno, Napoli è una piazza particolare e sono cambiati i giocatori. C’è più consapevolezza e meno fame, tutto questo va considerato nel percorso di Garcia.”