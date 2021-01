AUDIO - Il commento di Del Genio: "Risposte importanti, ma vittoria non cambia la necessità di Osimhen e Mertens"

Al termine della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli per 4-1 a Cagliari: "Bene tutta la squadra, concentrata, muovendosi in funzione del compagno a differenza delle ultime gare del 2020. C'è stato l'episodio negativo del pareggio, ma s'è trattato di un episodio negativo, ma la squadra è stata nella partita con fiducia sin dai primi minuti. Parliamo di Gattuso quando le cose non vanno bene, l'ha messa invece bene in campo a Cagliari mentre Di Francesco è stato un po' presuntuoso, con tanti giocatori tecnici che non hanno aiutato in non possesso e non puoi pensare di non soffrire col Napoli e non è stato neanche mai pericoloso. Le assenze sono state importanti, qualche pallone in più Rog l'avrebbe giocato, ma tutti si sono ritrovati a correre a vuoto

Risposte importanti sono arrivate, importante anche il messaggio di Osimhen prima della gara, richiamato per un regolamento interno, ma senza esagerare perché ha capito l'errore. Servirà lui, Mertens, la vittoria di oggi non ci dice cose diverse sulla necessità di avere questi attaccanti. C'era questo discorso mentale, a volte arriva, la delusione di Inter-Napoli è stata pagata, ma sia con la Lazio che col Torino mancavano 3 dei 4 attaccanti titolari, perché si erano aggiunti anche Insigne o Lozano. Sono giocatori che fanno giocare meglio anche gli altri. Ora c'è lo Spezia, gioca bene, la classifica s'è complicata per loro perché stanno risalendo Torino e Genoa. Ha perso col Verona, ma l'ho vista spesso e Italiano la fa giocare molto bene ma l'assenza di Ricci è pesante per loro".