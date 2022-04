AUDIO - Il dubbio di Brambati: “Mi chiedo se è Spalletti o la squadra priva di personalità"

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di Serie A

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di Serie A: “Il Napoli ha avuto tre occasioni grandi per dare una botta al campionato: con Inter, Milan e Fiorentina, tutte quante in casa e fallite. Lo stimo tanto Spalletti ma mi chiedo se è Spalletti o la squadra priva di personalità".