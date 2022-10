AUDIO - Impallomeni: "A Roma il Napoli ha vinto per un errore di Smalling"

Ospite di 'TMW Radio', l'ex calciatore Stefano Impallomeni s'è così espresso sul momento che sta attraversando José Mourinho

Ospite di 'TMW Radio', l'ex calciatore Stefano Impallomeni s'è così espresso sul momento che sta attraversando José Mourinho: "La doveva impostare così contro un Napoli devastante e ingiocabile. Il Napoli ha vinto per un errore del migliore in campo Smalling. Era una scelta obbligata, stava andando bene.

A fine partita ha solo detto che i suoi non avevano meritato, c'era stato grande sacrificio. In questo momento poteva giocare soltanto così e in questo momento la Roma può giocare solo così. Se cambia può solo fare peggio".