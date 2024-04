AUDIO - Impallomeni a Thiago Motta: "Meglio lasciare, il Bologna vale l'8° posto..."

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, ha parlato anche del futuro di Thiago Motta

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, ha parlato anche del futuro di Thiago Motta: "Deve andarsene, chi ti dice che il prossimo anno fai la stessa stagione? Il Bologna come valore vale l'ottavo posto, Motta ha fatto il massimo ed è il tempo di andare in una grande piazza. Un campionato così è un'eccezione. Lazio, Napoli, Roma e Fiorentina bucheranno come quest'anno? Non credo".

Gli otto giorni di Pioli come li vede?

"Non fa testo la partita di ieri. Prevedo una partita molto difficile per la Roma in Coppa. Il Milan sapeva che è quella la partita spartiacque e Sassuolo non contava. La squadra ha fatto vedere che ha poco equilibrio, la botta con la Roma in casa si è sentita".

Frenata importante del Bologna.

"Ci sta, ma non perde. Vive sempre su un equilibrio ma ha saputo non perdere. Per me il bicchiere è mezzo pieno".

A chi dedica il primo pensiero?

"Su quanto accaduto a Udine. Per fortuna solo grande spavento. Un atto di civiltà e umanità e grandi complimenti all'Udinese e al suo pubblico. E cordoglio alla famiglia Giani, del giovane morto in Eccellenza in Toscana".