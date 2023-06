AUDIO - Impallomeni: "ADL è il presidente più bravo che ci sia e vi spiego perché"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

Juve, Scanavino annuncia Manna ds e dice Giuntoli troppo difficile, oltre alla conferma di Allegri:

"Per ora quindi Manna, distanza dalla Superlega ma slegato da sanzioni, e Allegri resta. Lui resta l'epicentro tecnico anche per il prossimo anno. La Juve vuole tornare competitiva subito e perché no, potrà farlo. La Juve dicevo qualche giorno fa che doveva comunicare qualcosa e lo ha fatto. Su Giuntoli per me è fatta, ma giustamente per non irritare ADL ha smentito".

Sul Napoli che dice?

"Per me ADL è il presidente più bravo che ci sia. Indipendentemente dai risultati, nella competitività della squadra e nella scelta degli allenatori ha sbagliato poco. E' un intellettuale del calcio, oltre a metterci i soldi ha visione e ha scelto bene i suoi collaboratori".