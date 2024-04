AUDIO - Impallomeni: "Allegri a Napoli? Difficile, ADL punta solo a Conte"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà

Si parla di 4 allenatori che sono attenzionati da ADL, ma all'improvviso è spuntato Allegri

"Mi sembra molto complicato che possa verificarsi, ma le vie del calcio sono infinite. Per me ADL punta soltanto a Conte. E la carta di riserva è Italiano, che per me è bravo. Devi prendere un allenatore che voglia portare la grande bellezza. Allegri lo escludo perché non è lo stile Napoli. Con ADL le sorprese però sono dietro l'angolo, aspettiamoci di tutto. Anche Pioli. Bisogna vedere quanto puoi mantenere di questa rosa, quanto puoi rivalutare, dare nuovi stimoli. Sembrerebbe un ciclo finito, per me non lo è per tutto, serve la lucidità di scegliere gli uomini. E l'uomo ideale per rilanciare e non far crollare tutto è Conte. Io credo che ADL sia tra i pochi in Italia che possa sostenere una campagna acquisti rilevante, vista la cessione di Osimhen, ma non credo parta anche lui. Kvaratskhelia però me lo immagino ancora al Napoli. Magari con 3 acquisti mirati puoi rilanciare il tutto. Ma ti serve un allenatore forte, decisionista, che ha fame, uno come Conte".

Ieri fine del turno di Serie A

"Due pareggi, clamoroso quello di Bergamo. Per me la Fiorentina ha la testa alla Coppa e non è così difficile pensare ad arrivare in finale e vincere. Hanno battezzato le coppe ma è un rischio. Il campionato è andato ma non è tutto semplice negli altri impegni di Coppa Italia e Conference. A Bergamo Scamacca straordinario, poi ha preso due gol in pochi minuti. E ha ragione Gasperini, con il Liverpool al ritorno è partita aperta, perché l'Atalanta è questa. Troppa leggerezza in alcuni momenti, ed è il difetto di questa squadra".

Scamacca tecnicamente superiore a Vlahovic e Haaland?

"E' un ragazzo che mi ha sorpreso per la mentalità e l'umiltà nel capire il momento attuale suo. Fa bene a tenere il profilo basso, come tutto l'ambiente. Ha dei mezzi importanti, in Europa è tra i pochi a prendere sempre la porta, anche in situazioni difficili. La sua crescita è avvenuta nel proteggere il pallone e nei movimenti. Dewve continuare a crescere, se fa così Spalletti ci pensa eccome".

Inter, Inzaghi ha detto che a fine stagione si ragionerà sul futuro: che garanzie deve chiedere?

"Fa bene a pensare di continuare Inzaghi. Ha il derby nel suo destino. Il derby gli è costato uno Scudetto, lo scorso anno lo hanno portato in finale di Champions e credo che pagherebbe una cena per vincere lo Scudetto nel derby. Vincere questo derby ha un significato enorme".

Thuram, che succede? Potrebbe essere sacrificabile in estate?

"Se arriva un'offerta da 60 mln lo vendi, non credo che potresti farci nulla".

Pioli rimane al Milan?

"Anche lui come Allegri, non è uno stillicidio continuare a dispetto dei santi? Vince 5 partite di file e non se lo fila nessuno, perde o pareggia ed è subito #PioliOut. Così è difficile andare avanti. Io lo prolungherei a vita, ma i tifosi non lo vogliono più vedere. Per loro è impresentabile".