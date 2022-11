AUDIO - Impallomeni: "Il filotto del Napoli è difficilmente replicabile dalle altre"

"Il Napoli cosa vogliamo dirgli? Sta facendo una cosa straordinario Spalletti e questa squadra".

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della giornata di Serie A a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio.

Napoli, un rigore molto contestato:

"Sono sempre situazioni al limite. Per me c'erano due rigori per il Milan ma era rigore anche quello del Napoli. Il Napoli cosa vogliamo dirgli? Sta facendo una cosa straordinario Spalletti e questa squadra. Bello l'applauso di Zanetti al gol di Zielinski, dobbiamo ripartire da questi bei gesti. Il Napoli ne ha vinte dieci di fila, magari si fermerà pure, ma ne troviamo una ora capace di fare un filotto di 8 vittorie, con un Napoli che fa 4 pareggi di fila? Non le vedo".

La Juventus?

"Ha troppi infortunati. Non ci sono certezze sotto questo aspetto. Il Milan? Mi ha un po' deluso quest'anno. Il tempo è un fattore, non ce ne hai troppo per ripeterti. Ho visto una luce più opaca, ho visto una squadra un po' frettolosa con la Cremonese. Una squadra come il Milan un buco lì dietro deve trovarlo per passare. Il Milan senza Hernandez e Leao non è lo stesso, mentre il Napoli senza Osimhen o Kvara va uguale".