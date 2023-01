AUDIO - Impallomeni: "Il Napoli va a un ritmo diverso e sta facendo vedere peggio le altre"

Oggi chi rischia di più tra Milan e Inter? "Adesso entrambe, poi tra un mese magari è diverso".

Braglia:" Onana non è un potiere da Inter meglio Handanovic." Bonanni:"Occasione Lazio, il Milan non può perdere." Impallomeni:"Mi aspetto una Lazio aggressiva. Lazzari uomo chiave." Cucciari:" Lazio - Milan partita aperta Leao uomo partita." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Cucciari

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato il ko del Milan a Roma e non solo a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Lazio, vittoria netta sul Milan. Come definisce la prova dei biancocelesti?

"Una prova perfetta. Mi ha impressionato come è stata capace di sfruttare il momento negativo del Milan. Mi aspettavo uomo chiave Lazzari invece con la coperta un po' corta con i ricambi il rischio c'era. Sarri ha aggredito subito, Lazio strepitosa che è arrivata sempre prima su contrasti e tutto. Si è divertita e ha divertito. Un giocatore come Zaccagni oggi in Italia non esiste. 8 reti e 4 assist, Mancini dovrebbe puntare molto su di lui in Nazionale. Sarri li ha saputo dare un modo di giocare diverso, è più verticale. E' la novità bella per chi vede il calcio. Con lui la Lazio gioca bene, è un equilibratore, un giocatore chiave della squadra".

E' cresciuto mentalmente anche Luis Alberto:

"Se non lo fai sentire importante non ti rende. Ma se lo fai sentire importante, lui governa. La Lazio non può permettersi di non sfruttare uno col suo talento. Nonostante le polemiche e tutto, in questo 2023 è stato il migliore, anche come comportamento. Ha dimostrato di avere carattere, personalità, in un momento come questo. Riconosco i meriti di Sarri, che ha sempre avuto ragione con lui a pretendere, ma vanno riconosciuti i meriti anche del giocatore".