AUDIO - Impallomeni: "Se il Napoli vince a Bergamo è dittatura"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, ha parlato Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista.

Domenica il derby della Capitale, Lazio nella bufera e Roma sugli scudi:

"La Roma ha vinto con merito, Mourinho ha cambiato la squadra nel secondo tempo, ha avuto più talento e strappi. La Lazio è stata sfortunata, è entrata in un nervosismo inspiegabile. Se non si innervosiva, vinceva con la Salernitana e anche ieri. Non deve farsi prendere dal panico, ora c'è il derby. Mourinho ha aperto la schermaglia dialettica e deve reggerla. Le partite più importanti sono quelle del prossimo weekend, è uno snodo psicologico importante per alcune".

Sarri ha un limite nella gestione dei vari impegni?

"La Lazio ha la rosa corta. Sarà però sempre molto pericolosa. Alcuni giocatori devono ancora crescere. Si sta perdendo dietro a un nervosismo inaccettabile. Si possono perdere le partite ma non così. E' autolesionismo. E poi Sarri non ha una rosa profonda, la Roma sì".

Nel weekend chi rischia di più in Serie A? Atalanta-Napoli è la più importante?

"Ho sentito Spalletti molto sereno. Se vince la partita, a gennaio si instaurerà una dittatura del Napoli. E' una squadra che sa giocare in mille modi, ha giocatori duttili, è tosta. Anche se le altre faranno mercato, sarà durissima. Se vince a Bergamo, chiudiamo tutto. E' una squadra che non si pone limiti ed è preoccupante per gli altri".