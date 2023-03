AUDIO - In Champions favorito il City ma occhio al Napoli: le statistiche SisalTipster

Gianluca Boserman, esperto SisalTipster, a Tmw Radio ha parlato delle pretendenti alla Champions League.

Zona Sisal con Gianluca Boserman - Maracanà con Marco Piccari

Gianluca Boserman, esperto SisalTipster, a Tmw Radio ha parlato delle pretendenti alla Champions League: "Tre squadre su otto italiane, ma c'è il Manchester City ancora grande favorito al 26%, ma per come si è messo il tabellone dietro c'è il Napoli al 22%. Al terzo posto il Bayern Monaco, poi Inter e Milan al 6%, che sono nel gruppone insieme a Benfica e Chelsea. E vediamo Il Napoli finalista al 47%. Inter in semifinale al 50%, mentre al momento Napoli al 65%, Milan al 35%. L'Italia è la seconda nazione per poter portare a casa la coppa, al 33% contro il 36% dell'Inghilterra".