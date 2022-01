AUDIO - Jacobelli: "Mi aspetto una grande prova di Insigne contro la Juve"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento, con il podcast completo.

Si aspettava un epilogo simile tra Insigne e il Napoli?

“Francamente no. Se la società avesse voluto trovare un punto d’intesa, l’accordo si sarebbe trovato. Insigne ha ponderato la sua situazione personale e della squadra, ogni scelta va rispettata. L’offerta del Toronto è astronomica. Ritengo che Insigne onorerà la maglia del Napoli fino alla fine, mi aspetto una grande prova contro la Juventus, se venisse schierato. Comprendo l’amarezza dei tifosi, che vedranno partire il proprio capitano”.

Morata verso Barcellona e Icardi alla Juventus: è uno scenario possibile?

“Allo stato attuale sì, anche se il mercato va seguito ora per ora. Morata vuole andare al Barcellona, perché è consapevole che non verrà riscattato dalla Juventus e perché è stato chiamato dallo stesso Xavi. I bianconeri però devono trovare un sostituto, Icardi è il primo nome: l’offerta al Psg è di 3 milioni per il prestito oneroso, con diritto e non obbligo di riscatto sui 35 milioni. Ieri sera i francesi hanno aperto al prestito, tanto che stanno cercando un nuovo attaccante. Vlahovic e Scamacca sono i nomi per il futuro, ma se ne riparlerà in estate”.