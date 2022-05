AUDIO - Jacobelli sta con Gasperini: "Atalanta è stata penalizzata dagli arbitri"

“La Juventus ha preso il miglior attaccante di prospettiva, ovvero Vlahovic. Ma ora servono giocatori che lo possano servire al meglio

Xavier Jacobelli, editorialista di TuttoSport, ospite di TMW Radio durante l’editoriale. Di seguito il podcast completo con un estratto dell’intervento:

Questa mattina è stato a Superga per la commemorazione del Grande Torino…

“Colpisce la presenza, in questo luogo sacro, di tanti ragazzi e ragazze, che per motivi anagrafici non hanno visto il Grande Torino. La capacità della tifoseria granata di tramandare questa leggenda di generazione in generazione è unica, emozionante e incredibile”.

Allegri può cambiare qualcosa nel gioco della Juventus l’anno prossimo? Magari grazie a qualche acquisto…

“La Juventus ha preso il miglior attaccante di prospettiva, ovvero Vlahovic. Ma ora servono giocatori che lo possano servire al meglio. Urgono rinforzi soprattutto nel pacchetto centrale della squadra, uno o meglio due, per provare a raggiungere il gioco dei top club”.

Cosa succede all’Atalanta?

“È normale che dopo 6 anni vissuti in maniera fantastica e intensa ci possa essere una frenata. Ci sono stati degli ostacoli, tra infortuni e Covid. E poi quando Gasperini parla di disastro arbitrale ha ragione: la classifica dell’Atalanta è stata penalizzata da alcune decisione. Che vada in Europa o no, l’Atalanta tornerà tra le squadre di vertice nel prossimo anno anche grazie agli investimenti sul mercato per i nuovi proprietari”.

Cosa ci racconta questo finale di stagione del Torino? È un inizio per la prossima stagione?

“Juric ha fatto un grande lavoro, basti pensare a dove era la squadra negli ultimi due anni, ma per il futuro molto dipenderà dalla campagna acquisti estiva che farà il presidente Cairo. Per ritrovare una dimensione europea la società dovrà ascoltare il tecnico”.