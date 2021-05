AUDIO - Jeda: "Napoli meglio della Lazio, è più avanti nella rincorsa Champions"

A commentare la sfida tra Benevento e Cagliari (ma non solo) a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Jeda.

Benevento-Cagliari, sfida molto delicata: "La scossa è arrivata col Parma. ha ridato fiducia e coraggio, quello che è mancato per un bel po' di tempo. La paura, il timore adesso ce l'ha il Benevento, costretto ad andare a vincere. Sarà la partita dell'anno per entrambe, può essere decisiva".

E' stato sottovalutato il lavoro di Semplici? "Credo che sia un allenatore molto bravo, quello che ha dimostrato alla Spal ha fatto capire che è un tecnico da Serie A, di altro profilo. La situazione di Cagliari era delicata, nessuno a inizio anno pensava che si dovesse salvare questa squadra. Ha lavorato molto sulla testa della squadra. Nainggolan è quello che ne ha tratto più beneficio dal suo arrivo, così come Marin. Ha tirato fuori dai giocatori qualcosa, soprattutto da quelli fondamentali. Ho visto giocatori chiave smarriti, lui è riuscito a rivitalizzarli".

Lazio e Napoli tra le più in forma ora. Quale può arrivare in Champions? "Ho visto le due squadre e stanno bene, sia a livello fisico che mentale. La Lazio inciampa spesso nei momenti chiave però. Per quello che ho visto ultimamente, al di là del pareggio contro il Cagliari, il Napoli è più avanti in questa rincorsa. Con tutti gli effettivi però hanno le stesse possibilità. La Lazio ci crede tanto, la partita col Torino oda recuperare è un'occasione importante".