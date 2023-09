AUDIO - L'ex Buriani: "Sarebbe demenziale mettere subito in discussione Garcia"

"Con le partite ravvicinate, poi, si va in difficoltà. La pressione cresce anche sempre di più”.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Piazza Affari con Cristiano Cesarini Ospiti: Ruben Buriani

Ruben Buriani, ds ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma 'Piazza Affari' a Tmw Radio per commentare vari temi, partendo dall'inizio non scintillante del Napoli: “Sicuramente la filosofia che ha Garcia non è quella che aveva Spalletti. È difficile ripetersi nei risultati dello scorso anno. Il nuovo allenatore ha bisogno di tempo. Sarebbe demenziale metterlo subito in discussione. La società, comunque, farà le sue valutazioni”.

Su Kvaratskhelia?

“Ci vuole tempo per dare sentenze. Lo scorso anno Kvaratskhelia non lo conosceva nessuno. È normale che adesso gli siano state prese le misure. Le qualità comunque non sono in dubbie. Non ha senso dare una supervalutazione lo scorso anno ed una terribile ora”.

Che cosa si aspetta dal match di Champions League contro lo Sporting Braga?

“Ogni partita in campo internazionale è sempre diversa. In trasferta, poi, il pubblico può influire. Il Napoli, comunque, ha una buona ossatura e mi auguro mi faccia una grande partita. In questo momento, come tante altre, i partenopei non sono in ottima forma. Per me ce la possono fare”.

La Champions League può influire mentalmente? Ci può essere anche dell'appagamento?

“Vincere non è mai facile. Ripetersi lo è ancora di più. Sono state poche le squadre che si sono ripetute. La gente pensa sempre che tutto si ripeta ma bisogna pensare anche alla forza delle altre squadre. Con le partite ravvicinate, poi, si va in difficoltà. La pressione cresce anche sempre di più”.