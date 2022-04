AUDIO - L'ex Di Fusco: "Spalletti ci ha abituati a messaggi fuoriluogo che poi hanno una risposta"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Raffaele Di Fusco.

TuttoNapoli.net

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Raffaele Di Fusco.

Napoli, treno Scudetto fermato? "Si è fermato non del tutto, ha rallentato fortemente. Penso che difficilmente quelle tre le vinceranno tutte da qui alla fine. Per me qualcosa cambierà ancora. Certo, ora l'Inter è tornata favorita, ma dalla prossima sarà un altro inizio".

Come valuta il pensiero di Spalletti: "Ko come una sentenza"? "Ci ha abituato a messaggi a volte fuori luogo ma che poi hanno avuto dopo una risposta. Credo che sia stata una dichiarazione pratica di ciò che è successo. Magari è un modo per alleggerire la pressione e che tutto ciò che verrà ora sarà tutto guadagnato. Magari allenta un pò la pressione sui giocatori".

Gattuso fece un grande lavoro lo scorso anno: "Con Gattuso, Napoli si è divisa. Qualcuno era a favore, qualcuno contro. L'allontanamento non è avvenuto per una questione tecnica. Credo ci sia stato un disaccordo con la società, ma Gattuso non aveva fatto un cattivo lavoro, anzi".