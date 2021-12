AUDIO - L'ex Di Napoli: "E' il Napoli l'anti-Inter! Zielinski? Gioca a ottimi livelli"

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del turno di campionato.

Quale il pensiero della giornata? "Agli arbitri. Una spiegazione dopo partita va data, così come il tecnico va davanti alle telecamere per parlare nel post-gara. Magari l'interpretazione di un episodio può essere chiarita".

Davanti l'Inter viaggia forte. E' il Napoli l'antagonista dopo ieri? "Assolutamente. Ha fatto anche una gara di sostanza a San Siro. L'Inter è un passo in avanti per concretezza, nella consapevolezza dei propri mezzi. Per il momento è il Napoli l'antagonista".

Zielinski: che ne pensa? "Sicuramente è a ottimi livelli. Io vedo molto bene Tonali, ha grandissime qualità. Ha la fase di costruzione e di interdizione. Mi ha stupito parecchio anche se è in calo adesso".

Nessuna chance per Milan e Atalanta? "Credo che Milan e Atalanta siano simili. Se hanno una condizione fisica importante, arrivano fino in fondo. Ma senza ricambi all'altezza non possono andare sempre allo stesso ritmo. Il Milan ora ha difficoltà fisiche, si vede. Se va veloce, può lottare per lo Scudetto, come l'Atalanta".