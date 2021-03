AUDIO - L'ex Fontana: "Il Napoli deve fare la corsa su Roma e Atalanta, sarà una bella lotta"

L'ex centrocampista Gaetano Fontana, oggi allenatore, è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "Un grande regista che abbiamo noi italiani è Verratti, ma oggi difficilmente vedo ragazzi che possano imporsi in quel ruolo un po' per le responsabilità e un po' il ruolo delicato sempre più coinvolto e con maggiori rischi rispetto al passato. Siamo indietro come scuola di formazione dal basso, non abbiamo la cultura di permetterci il lusso di far giocare qualche ragazzo giovane facendogli fare errori ed esperienza con l'obiettivo di aspettarlo nella crescita. Qui invece mettiamo etichette e rimandiamo".

Il Napoli su chi deve fare la corsa? "Sulla Roma. Loro e la Lazio stanno avendo risultati un po' così... L'Atalanta è una squadra che però non escluderei. Tra le tre mi sembra quella con più possibilità, dopo ogni caduta sanno reagire e stanno trovando continuità nel progetto, i risultati parlano per loro. Per il Napoli non sarà semplice però con tutti questi infortuni, troppi singoli decisivi hanno avuto problemi e la squadra ha pagato dazio. Credo però che sarà una bella lotta".